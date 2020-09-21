Futbolcular Gürsu Adrenalin Park'ta enerji topladı

Gürsu'nun doğal zenginliklerinden olan Adrenalin Park Tesisi, tabiat ve adrenalin severlerin yanında futbolcuları da ağırlıyor.

Gürsu Belediyesi'nin Ericek'te bulunan Adrenalin Park Tesisi, doğa sporlarını, adrenalini ve doğayı seven misafirlerinin yanında futbolcular için de hem kamp hem de dinlenme mekânı olarak hizmet veriyor. Ağaköy Futbol Takımı, Adrenalin Park'ın muhteşem havasında yeni sezon için güç toplarken, doğa sporlarıyla da keyifli anlar yaşadı.

“Yeni yüzüyle hizmet vermekte olan Adrenalin Park'ımız en heyecan duyduğum projelerimizden biri” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tesisimizin gençlerimizin spor yapma imkânlarına değer katmasından mutluluk duyuyorum. Misafir ettiğimiz futbolcularımızın geçirdikleri keyifli zamanların enerjisiyle başarılarını artırmalarını diliyorum. Tesisimizde yaptığımız çalışmalarla sosyal donatı alanlarını tamamen yeniledik. İlçemizin tabiat turizminin gelişiminde büyük payı olan tesisimiz, doğal güzelliği, hobbit evleri, yenilenen tesis kimliğiyle hizmet ve bungalov evlerde konaklama konforu, spor faaliyetleri imkânı, piknik alanlarıyla göz dolduruyor. En kısa zamanda koronavirüs salgınından kurtulduğumuzda bütün doğa tutkunlarını tesisimizin bu güzelliklerini yaşamaları için misafir etmeyi bekliyoruz” dedi.