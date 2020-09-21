İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Futbolcular Gürsu Adrenalin Park'ta enerji topladı

Gürsu’nun doğal zenginliklerinden olan Adrenalin Park Tesisi, tabiat ve adrenalin severlerin yanında futbolcuları da ağırlıyor.

Gürsu'nun doğal zenginliklerinden olan Adrenalin Park Tesisi, tabiat ve adrenalin severlerin yanında futbolcuları da ağırlıyor.


Gürsu Belediyesi'nin Ericek'te bulunan Adrenalin Park Tesisi, doğa sporlarını, adrenalini ve doğayı seven misafirlerinin yanında futbolcular için de hem kamp hem de dinlenme mekânı olarak hizmet veriyor. Ağaköy Futbol Takımı, Adrenalin Park'ın muhteşem havasında yeni sezon için güç toplarken, doğa sporlarıyla da keyifli anlar yaşadı.


“Yeni yüzüyle hizmet vermekte olan Adrenalin Park'ımız en heyecan duyduğum projelerimizden biri” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tesisimizin gençlerimizin spor yapma imkânlarına değer katmasından mutluluk duyuyorum. Misafir ettiğimiz futbolcularımızın geçirdikleri keyifli zamanların enerjisiyle başarılarını artırmalarını diliyorum. Tesisimizde yaptığımız çalışmalarla sosyal donatı alanlarını tamamen yeniledik. İlçemizin tabiat turizminin gelişiminde büyük payı olan tesisimiz, doğal güzelliği, hobbit evleri, yenilenen tesis kimliğiyle hizmet ve bungalov evlerde konaklama konforu, spor faaliyetleri imkânı, piknik alanlarıyla göz dolduruyor. En kısa zamanda koronavirüs salgınından kurtulduğumuzda bütün doğa tutkunlarını tesisimizin bu güzelliklerini yaşamaları için misafir etmeyi bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.