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Futsal 1. Lig'de ilk yarının lideri Nilüfer Belediyesi

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal 1.

Lig'de oynadığı 7 maçta topladığı 18 puanla, ligin ilk yarısını lider tamamladı.


Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal 1. Lig'de ilk yarı fikstürü, Aksaray'da oynanan maçlarla tamamlandı. 8 takımın yer aldığı Futsal 1. Lig'de mücadele eden Nilüfer Belediyesi GESK, başarılı grafiğini bu sezon da sürdürmeye devam ediyor. Ligin ilk yarısında oynadığı 7 maçı, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Nilüfer Belediyesi GESK, Futsal 1. Lig'in ilk yarısını lider kapattı. Geniş bir kadroya sahip olan Nilüfer Belediyesi GESK, 7 oyuncusunun sakatlığına rağmen sezonun ilk yarısını 18 puan toplayarak, en yakın rakipleri Kayapınar Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin 2 puan önünde tamamladı.


Nilüfer Belediyesi GESK ayrıca gösterdiği performansla da ligin en az gol yiyen takımı oldu. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nde Ali Genç 8 asist ve attığı 11 golle takımın en skorer ismi olurken, Yusuf Can Özkara 7, Mahir Kazan 5, Hakan Cira 3, Osman Utan 1 ve Uğur Karakaş da 1 gol atarak, takımının lider olmasına katkı sağladı.

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