Futsalda zirvenin sahibi Nilüfer Belediyesi GESK

Ligi'nin ilk yarısını yenilgisiz şekilde lider tamamladı.

Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Van'da oynan maçlarda 8 takım mücadele etti. Maçlarının tamamını kazanarak en yakın rakibine 6 puan fark atan Nilüfer Belediyesi GESK sezonun ilk yarısını lider bitirdi.

Nilüfer Belediyesi GESK, rakipleri Malatya Yaşilyurt Belediyesi'ni 5-0, Çankaya Belediyesi'ni 3-0, Yenimahalle Belediyesi'ni 6-2, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ni 7-3, 1915 Çanakkale'yi 9-0, Trabzon Görme Engelliler SSK'yı 3-0 ve Ankara Aktifgençler'i 5-0 mağlup etti. 38 gol atıp sadece 5 gol yiyen Nilüfer Belediyesi GESK, ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı unvanını elde etti.

Nilüfer Belediyesi GESK Kulüp Başkanı Ali Genç, “Bütün maçlarını kazanıp lider olan takımımızı tebrik ediyorum. Lig mücadelesi için verdikleri desteklerden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci yarıda da başarılarımızın devamı gelecek ve mutlu sona ulaşacağız” dedi.