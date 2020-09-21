Gagauzya'nın ilk Türk kadın Başkanı'na mehterli karşılama

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nin ilk Türk Başkanı İrina Vlah, Osmangazi Belediyesi'nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Müze girişinde mehteran eşliğinde karşılanan Vlah ve beraberindeki heyet, Bursa'nın fetih gününün resmedildiği Panorama 1326 Bursa'da, keyifli anlar yaşadı.

Bir dizi program için Bursa'ya gelen Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı ilk olarak Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un da hazır bulunduğu ziyarette Gagauz heyet, mehter takımının eşliğinde müzeye girdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin girişindeki tabloların hikayesini konuklarına tek tek anlattı. Daha sonra panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümüne çıkan Gagauz heyet, Bursa'nın fetih gününü adeta yaşadı. Kubbedeki 3 boyutlu resmi büyük bir hayranlıkla inceleyen Irina Vlah, bu önemli sanat eserini kazandırmasından dolayı Başkan Dündar'ı tebrik etti. Başkan Dündar da konuklarına hem Bursa'nın tarihi ile bilgiler verdi, hem de müzenin mimari özelliklerini anlattı. Müzeden çok etkilendiğini belirten Vlah, dünyanın en büyük tam panoramik müzesinin bütün bölümlerini inceledi. Toplantı salonları, kütüphane, sanat galerisi ve Diriliş Ertuğrul Dizisi kostümleri sergisini gezen Vlah, müzenin anı defterini imzalamayı da ihmal etmedi.

Irina Vlah ve beraberindekiler, daha sonra amfi gösteri alanında Makedon Halk Dansları Topluluğu ve Ay Yıldız Mehter Takımı'nın gösterisini ilgiyle izledi. Daha sonra müzede bulunan hatıra para basma setine oturan Vlah, çekiçle vurarak Osmanlı sikkesi bastı. Başkan Mustafa Dündar, günün anısına Irina Vlah'a Osman Gazi heykeli hediye etti.