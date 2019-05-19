Galatasaray şampiyon oldu, İnegöllüler sokağa döküldü

Süper Lig'in 33. haftasındaki tarihi maçta Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi ve 69 puana yükselerek üst üste 2. toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla yüzler kişi sokağa döküldü. Taraftarlar şampiyonluğu doyasıyla kutlarken, İnegöl'ün en işler bulvarı trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri herhangi bir olayın yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Süper Lig'in 33. haftasındaki tarihi maçta Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte taraftarlar Bursa ve İnegöl'ün en işlek caddelerinde sokağa dökülerek şampiyonluğu doyasıya kutladılar. Sarı-kırmızılı taraflar şampiyonluğu doyasıya kutlarken ezeli rakiplerine göndermede bulundular. Sarı kırmızılı taraftarlar ellerine aldıkları bayraklarla Bursa ve İnegöl'ün en işlek caddelerinde araç konvoylarla tur attılar.

Galatasaray'ın şampiyon olmasını fırsat bilenlerde ekmek parası için sokaklardaydı. Şampiyonluk en çok davulcular ve bayrak satıcılarının işine meşale satanların işine yaradı.