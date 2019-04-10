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Galatasaraylı veteranlar Gemlik'te gösteri maçı yaptı

Galatasaraylı veteranlar Bursa’nın Gemlik ilçesinde gösteri maçı yaptı.

Galatasaraylı veteranlar Bursa'nın Gemlik ilçesinde gösteri maçı yaptı.


Galatasaray Spor Kulübü'nde top koşturmuş isimlerden oluşan Galatasaray Veteranlar Takımı, üçüncü kez Gemlik'e geldi. Galatasaray'ın önemli dönemlerinde forma giyen isimlerden oluşan takım, evvela Gemlik Cezaevinde mahkûmlarla bir araya gelirken, ardından da Gemlik Atatürk Stadyumunda gösteri maçı yaptı. Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ve Gemlik Galatasaraylılar Derneği öncülüğünde düzenlenen müsabakada, Gemlik Veteran Takımı ile karşılaşan Galatasaraylı veteranlar, Galatasaray'ın tarihi formalarından birini giyerken, Gemlikli veteranlar ise Gemlikspor formasıyla müsabakaya çıktı. Veteranlar takımı cezaevi ve ilçe stadında iki ayrı gösteri maçı yaptı.

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