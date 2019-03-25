İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ganyan bayiine dalan çocuk sürücü serbest

Bursa’da esnafın arabasını alarak ganyan bayiine dalıp 2 kişiyi yaraladıktan sonra kayıplara karışan çocuk sürücü yakalandı.

Bursa'da esnafın arabasını alarak ganyan bayiine dalıp 2 kişiyi yaraladıktan sonra kayıplara karışan çocuk sürücü yakalandı. İfadesi alınan çocuk sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki M.A. isimli çocuk mahalle sakinlerinden birinin arabasına binerek oynamaya başladı. Bir süre sonra aracı hareket ettirmek isteyen M.A. hızını alamayarak biraz ilerisindeki ganyan bayiine daldı. Kaza esnasında 2 kişiyi yaralayıp iş yerine de zarar veren M.A. kazanın şokuyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazadan sonra başlatılan soruşturma kapsamında günlerce ulaşılamayan M.A. polis ekiplerince yakalandı.


Gözaltına alınan M.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.A'nın ifadesinde kaza yapmak istemediğini, arabayı merak ettiği için baktığını ve kazadan sonra da korktuğu için ortaya çıkmadığını söylediği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.