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Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı

Mustafakemalpaşa’da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.

Mustafakemalpaşa'da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.


Mustafakemalpaşa polisine müracaatta bulunan Mehmet Ç. isimli vatandaş kendisini öldürmekle tehdit ederek para isteyen S. T. isimli şahıstan şikayetçi oldu.


Bunun üzerine daha önceden seri numaraları alınmış 3 bin TL ile şüphelinin çağırdığı adrese giden Mehmet Ç. paraları S. T.'ye teslim ederken Mustafakemalpaşa polisi tarafından suçüstü yakalandı. Pişman olduğunu ve yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen gaspçı adli mercilerce tutuklandı.

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