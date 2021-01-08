Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gasp suçundan aranan şahıs, polislerden kaçarken kaza yapınca yaralandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları denetimlerde, A.B. isimli şahsı motosikletle seyir halindeyken durdurmak istedi. Ancak şahıs polisleri görünce kaçtı. A.B, Kemalpaşa Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybedince düşerek yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yaptığı motosiklet ve yaralı şahsın üzerinde yapılan aramada 3,75 gram metanfetamin ve ruhsatız silah ele geçirildi. Ayrıca yapılan sorgulamada A.B'nin gasptan dolayı arandığı belirlendi. Şahıs tedavisinin ardından gözaltına alındı. Plakasız ve sigortası olmayan motosiklet ise otoparka çekildi.