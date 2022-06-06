Gastrofest'te ipek ve çini tanıtıldı

Bursa'nın ilk gastronomi festivali Bursa GastroFest'te stant açan BUSMEK, Bursa'nın coğrafi işaretli değerlerinden olan Bursa ipeği ile İznik çinisini davetlilere tanıttı.

Turizm Profesyonelleri Derneği Bursa Skal Kulübü tarafından Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu'nun desteğiyle gerçekleştirilen festival, Botanik Park'ta yapıldı. Alanda kurulan 60 stantta Bursa'nın yöresel ve coğrafi işaretli lezzetlerini tadan katılımcılar, şefler ve yemek yazarları bir araya geldi.

Halk üniversitesi olan BUSMEK de stant açarak, ziyaretçilere Bursa'nın coğrafi işaretli değerlerinden Bursa ipeği ile İznik çinisini tanıttı. Ziyaretçiler bir yandan Bursa'nın farklı tatlarını denerken, diğer yandan ipekböceği kozasından tepme mancınık ile ip çekimi ile ipek halı dokuma ve ipek kumaş dokuma tezgâhlarındaki canlı performansı yakından izleme fırsatını buldu. Ziyaretçiler ayrıca, çini sanatını yakından inceleyip, yapım aşamasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi oldu.

"Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenlenen Bursa GastroFest'e katılan şefler, düzenledikleri work shoplarla katılımcılara bazı yemeklerin tarifini anlattı. Turizm Profesyonelleri Derneği Bursa (SKAL) Kulübü Başkanı Gülçin Güleç, etkinlik ile Bursa'nın gastronomi kimliğini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, "Bursa'nın gastronomisini ulusal anlamda ortaya çıkarmak için yaptığımız ilk organizasyon. Bugünkü etkinlikte 60 stant açıldı. Çok önemli sponsorlarımız vardı. Stantlarda, Bursa'ya ait yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri misafirlerimize ikram ettik" dedi.