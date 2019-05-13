Gastroskopi korkulacak bir yöntem değil

Uzmanlar ucunda kamera ve ışık kaynağı olan kıvrılabilir boru yardımıyla ağızdan sokulup yemek borusu ve midenin görüntülendiği 'gastroskopi'nin korkulacak bir yöntem olmadığını söyledi.

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Berge Ede, gastroskopi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Kelime anlamıyla mideye bakılması işlemine gastroskopi dendiğini ifade eden Ede, "Bu işlemler sırasında ince ucunda kamera ve ışık kaynağı olan kıvrılabilir bir boru yardımıyla yemek borusu ve onikiparmak bağırsağının bir kısmının da incelendiğini söyledi.

Gastroskopi kimlere yapılır ve yapılmalıdır?

Gastroskopi işleminin kimlere uygulanacağı konusunda geniş bir spekturumun mevcut olduğunu belirten Ede, tedavi ile geçmeyen üst karın bölgesi ağrıları, yutma güçlüğü, nedeni bilinmeyen bulantı ve kusmalar, kanamalı hastalıklar, reflüye bağlı yakınmalar, birinci derece yakını mide kanseri olanlar, kansızlıklarının nedeni araştırılanlar, yabancı cisim yutanlar, toksik madde içenler, ishali olanlar (çölyak hastalığı ve ZE sendromu gibi), yayılmış kanseri olanlarda ana odağın bulunması amacıyla ve daha birçok nedenle gastroskopi yapılabilir" dedi.

Gastroskopi nasıl yapılır? Hasta işlem sırasında rahatsızlık duyar mı?

Eğer bir engel yoksa hastaya bir ön hazırlık olarak ilaç uygulanması gerektiğini vurgulayan Ede, "Öncelikle gastroskopi işlemi öncesi hastanın dil kökü ve küçük dil çevresi diş hekimlerinin de kullandığı bölgesel uyuşma yapan bir spreyle uyuşturulur. Bu bulantıyı ortadan kaldırır. Daha sonra da kol damarından rahatlatıcı ve hafif uyku yapıcı ilaçlar verilir. Endoskopi bu şekilde yapıldığı zaman çok rahat olur. Çoğu zaman hasta işlem bittikten sonra "Gerçekten gastroskopi yaptınız mı? Bitti mi" diye sormaktadır. Ayrıca gerekirse endoskopi sonrası uyku giderici ilaçlar da uygulanır. İşlem bittikten sonra hasta bir iki saat sonra işinin başında olabilir. Ama o gün araba kullanmasını ve aşırı dikkat gerektiren işler yapmasını tavsiye etmiyoruz" dedi.

İşlem şu şekilde yapılıyor:

8-10 milimetre kalınlığında son derece yumuşak bir boru gastroskopide yemek borusundan mideye ve onikiparmak bağırsağına görülerek yönlendirilip ulaşıyor. Cihazın ucunda kamera var ve geçtiği bölgeleri bir televizyon ekranına yansıtıyor. Bu görüntülere bakarak hastanın incelenen bölgenin iç yüzeyini görüyor ve teşhis konulabiliyor. Bu işlem sırasında hastanın nabız durumu ve oksijen düzeyi izleniyor. Gerekirse tanı için parça alınıyor (biyopsi) veya kanama durdurma gibi tedavi edici işlemler de yapılabiliyor. Gastroskopi işlemi 3-5 dakikada tamamlanıyor. Tüm bu işlemler için önceden en az 6 saatlik açlık gerekiyor. Gastroskopi işlemi için tek başına açlık yeterli oluyor.