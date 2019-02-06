Gaybubet evinde gizlenen 6 FETÖ'cü asker yakalandı

Bursa KOM ekipleri tarafından FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sının örgütün askeri yapılanması içerisinde olduğu öğrenildi. Evlerde çok sayıda çek, senet, altın, euro ve dolar kapı pervazlarında ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları ve örgütün hücre evleri olan gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 17 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri düğmeye bastı.

KOM ekipleri Bursa'da önceden tespit edilmiş 10 ayrı adrese çok sayıda polis memuru ile şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sının örgütün askeri yapılanması içerisinde oldukları belirlendi. Yakalanan şahısların ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Örgütün gaybubet evlerinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarının hayatlarını idame ettirmek adına evde bulundurdukları çok sayıda altın, çek ve senet ele geçirildi. Operasyonda örgüt mensuplarının kapı pervazlarına sakladığı toplamda bin 200 euro, 5 bin dolar, 17 bin TL, çok sayıda çeyrek altın, 14 bin lira değerinde 10 tane senet, örgüte ait çok sayıda yasak kitap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Evlerde aramalar devam ediyor.