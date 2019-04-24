Gayrimenkul sektörüne krizde yükselmenin püf noktalarını anlattılar

Bursa'da, gayrimenkul sektörü çalışanları, krizi fırsata çevirmenin yollarını öğrendi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM), Uludağ Üniversitesi'nde gayrimenkul sektörüne yönelik eğitim semineri düzenledi. Hilmi Işıkören ve Belgin Benek, seminerde dinleyicilere kriz dönemlerinde zirveye ulaşmanın yollarını anlattı. Büyük ilgi gören faaliyet için gelen dinleyiciler salonu doldurdu. Salonda oturacak yer kalmayınca dinleyiciler 3 saat süren faaliyeti ayakta dinlemek zorunda kaldı. Faaliyete çok sayıda gayrimenkul çalışanının yanı sıra öğrenciler, TÜGEM'in kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, TÜGEM İl Başkanı Göksel Birsen ve yönetim kadrosu katıldı.

Konuşmacılardan Belgin Benek Durgun, piyasalarda başarılı olmanın sırlarını anlatarak, “Herşey bakış açısında gizli, olumsuz düşünürsek bu girdaptan çıkamayız. Arkadaşlarımıza bu girdaptan çıkmanın püf noktalarını anlattık” dedi.

Konuşmacı Hilmi Işıkören ise, “Daha öncede TÜGEM'le Gebze'de rekor kırmıştık. Bursa'da yeni rekorlar kırdık. Eğitimimizi ayakta izleyenler oldu. Güzel keyifli bir seminer oldu. Doyurucu bir eğitim olduğunu düşünüyorum, gelen sorulardan bizi iyi dinledikleri anlaşılıyordu. 3 saat sıkılmadan herkes izledi bizde çok memnun kaldık” şeklinde konuştu.

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, sektörün eğitimi konusunun önemini vurgulayarak, “Vizyoner girişimciler tarafından kurulan öncü bir sivil toplum kuruluşuyuz. 2019 yılını eğitimde seferberlik yılı olarak görüyoruz. Ticaret ve meslek odalarıyla ayrıca üniversitelerimizle iş birliği yaparak illerde eğitim vermeye başladık. Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle TÜGEM Bursa olarak 350 arkadaşla rekor bir iş imza attık” dedi.

TÜGEM Bursa İl Başkanı Göksel Birsen ise, “TÜGEM olarak Bursa'da faaliyetlerimize 2019 yılında başladık. Bu faaliyetlerimiz içinde mesleğimize değer katmak var. Bunlarıda eğitim ve teknoloji anlamında destekleyerek Bursa'daki bütün meslektaşlarımıza katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Bursa'daki meslektaşlarımız bizi yakından takip etmeye devam etsinler“ mesajı verdi.