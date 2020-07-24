İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaz telli takılı kalınca olanlar oldu: 2 yaralı

Bursa’da gaz teli takılı kalan motosikletteki 2 genç ölümden döndü.

Bursa'da gaz teli takılı kalan motosikletteki 2 genç ölümden döndü.


Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki motosikletin gaz telli takılı kaldı. Panikleyen sürücü kontrollü kaybedince park halindeki bir kamyonette çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan Rıdvan A yaraladı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.