Gazdan zehirlenen Alara, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da evinde banyo yaparken şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrenicisi Alara Kocabaş toprağa verildi. Genç kızın cenazesinde yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Alara Kocabaş akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Uzun bir süre duştan çıkmayan genç kızın ailesi şüphelenip banyo kapısını kırarak açtı. Kızlarının yerde yattığını gören Kocabaş çifti 112 ekiplerine haber verdi. Yerde hareketsiz yatan genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocabaş 4 saat boyunca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan ailesi ve yakınları hastanenin önünde toplandı.

Genç kızın cansız bedeni asıl ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilen Alara Kocabaş bugün ikindi namazını müteakip, Celal Karakaş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ailesinin ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde Hamitler Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan genç kızı son yolculuğuna uğurlayan sınıf arkadaşları da gözyaşı döktü. Öte yandan, genç kızın Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eski Dekan Yardımcısı Ebru Yalçın'ın da yeğeni olduğu öğrenildi.