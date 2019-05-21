Gazeteciler 'imdat' çağrısı yaptı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun toplantısında basının sıkıntıları masaya yatırılırken, özellikle Anadolu medyasının dayanma gücünün kalmadığına vurgu yapıldı.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği'nin ev sahipliğinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 58. Başkanlar Konseyi Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi. Toplantının açış konuşmasını yapan ASGD Genel Başkanı ve TGF Genel Başkanvekili İbrahim Erdoğan, “TGF tarihinde, bir başkanlar konseyi toplantısını, Bursa'nın doğal güzelliklere sahip muhteşem bir köşesinde, Gürsu ilçemizin Adrenalin Park tesislerinde yapmaktan ve böylelikle bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan ötürü çok mutluyuz” dedi.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Ülkemizin her köşesindeki medya ve medya mensuplarından imdat çağrıları alıyoruz. Bundan bir kaç yıl öncesine kadar 2 binin üzerinde olan yerel gazetelerin sayısı ne yazık ki bin seviyesine düşmüştür. Her geçen gün de daha başka gazetelerin ard arda kapanma haberleri almaktayız. Bütün bunlar yüreğimizi dağlayan, basın adına olumsuz gelişmelerdir. Anadolu basını kelimenin tam anlamıyla S.O.S. vermektedir" diye konuştu.

Gazeteciler Gürsu'da adrenalin depoladı

Çeşitli ülkelerden ve Türkiye'nin farklı illerinden toplam 103 medya mensubu ve sporcunun katıldığı kamp 4 gün 3 gece sürdü. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği'nin geleneksel hale getirdiği projeye bu yıl Gürsu Belediyesi ev sahipliği yaptı. Gürsu Adrenalin Park'ın muhteşem doğasında bol oksijen depolama fırsatı bulan gazeteciler, ATV safari, kano ve airboat turları, su bisikleti gezileri yaptılar, gölet üzerinde zipline atlayışları gerçekleştirdiler. Simurg nefes tekniğini de deneyimleyen yerli ve yabancı basın mensupları, tırmanma duvarı heyecanı, doğa yürüyüşleri keyfi ile kamp ateşi coşkusu da yaşadılar. Oldukça yoğun geçen kamp programında, gazeteciler, tam anlamıyla bir doğa turizmi atmosferi içinde yer alma fırsatı buldular.