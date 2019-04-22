Gaziantep-Bursa tek yürek

Bursa ve Gaziantep arasındaki karşılıklı direkt uçak seferleriyle ilgili olarak Anadolu Jet-TÜRSAB ve Bursa Gaziantepliler Derneği'nin düzenlediği Gaziantep info gezisinde Bursa ve Gaziantepli turizmcilerle bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Bursa ve Gaziantep, iki kadim şehir, tek yürek halinde karşılıklı iş birliklerimizi arttıracağız” diye konuştu.

Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen toplantıda AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in yanı sıra TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, TÜRSAB Güney Marmara BYK Başkanı Murat Saraçoğlu, TÜRSAB GAP BYK Başkanı Soner Bacaksız, Anadolu Jet Pazarlama Müdür Bahadır Süzer, THY Gaziantep Müdürü Gürel Tümer ile Bursa ve Gaziantep bölgesinden 50'den fazla turizmci hazır bulundu.

Bursa ve Gaziantep arası karşılıklı direkt uçak seferlerinin başlamasından dolayı memnuniyetlerini ifade eden turizmcilere hitaben konuşan Mustafa Esgin, şunları söyledi:

“Bursa ve Gaziantep arasında başlatılan uçak seferleriyle birlikte iki kadim şehir arasında oluşan bu birlikteliğin sadece turizmle değil, sanayi ve ticarette, sosyal ve kültürel hayatta da önemli iş birlikleri sağlayacağına yürekten inanıyorum. Gaziantep tarihi ve son yıllarda ön plana çıkan gastronomi turizmiyle, Bursa'mız da doğa ve kış turizmi, inanç ve kültür turizminin yanı sıra özellikle sağlık ve termal turizmde ön plana çıkıyor. Bu iki kentin yeni dönemde birlikte güzel işlere imza atacaktır. Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in öncülüğünde siz kıymetli turizmcilerimizi ilk fırsatta Bursa'ya bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i ziyaretimizde iki şehrin sanayi ve turizmdeki avantajları değerlendirilerek ortak iş birliği protokollerinin hayata geçirilmesi gündeme geldi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması ancak bu iki kadim şehrin daha fazla inisiyatif almasıyla mümkün olacaktır.”