Gaziantepliler işgalden kurtuluşun yıl dönümünde 'acı zerdali çekirdeği' yiyecek

Bursa'daki Gaziantepliler, şehirlerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı münasebetiyle bu akşam 'acı zerdali çekirdeği' yiyecekler. Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, “Bugün dünyaya demokrasi dersi verenler, o gün savaş kurallarını tanımadılar. Çocuk ve kadınları süngüleyerek öldürdüler. Biz bu acıları 99 yıldır unutmadık. Gelecek kuşakları çocuklarımıza torunlarımıza anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı münasebetiyle açıklamada bulunan Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, “1920 yılında Fransızlar, Anteplilerden şehrin teslimini istiyor. Türk milleti adına temsili heyetin kararı ise, ‘Sancağına, ırkına, dinine, milletine, mukaddesatına, ebediyen bağlı olan biz Ayıntaplılar, her ne olursa olsun, haksız bu kararı kanımızla silecek ve ebediyen Türk kalacağız' diye cevap veriyor. 25 Aralık, Antep halkının bayrağı, vatanı ve namusu için, İngiliz'e, Fransız'a ve onların yardakçısı yerli işbirlikçileri Ermenilere karşı bin gün boyunca, kanıyla, canıyla, malıyla, imanla, inatla, sabırla direnişinin zaferle taçlandığı tarihtir. 25 Aralık 1921 den bu yana, tam 99 yıl geçti. Aradan geçen onca yılda harbi bizzat yaşamış, o günlerin acısını iliklerine kadar hissetmiş, gururlu, şerefli, fedakâr insanların hemen hemen hepsi aramızda değiller artık. O gururlu insanlar yaşadıklarını abartmadılar, çektikleri çileyi çok da dillendirmediler. Her biri kahramanlık destanı olan gerçekler, kendileriyle birlikte toprağa gitti. Antep harbiyle ilgili elbette çok şey anlatabiliriz. Ama yaşanılan acıları sözcüklerin anlatmaya kâfi geleceğini sanmıyorum. Ecdadımızın kutlu direnişini şimdiki nesiller, bir masal gibi dinliyorlar, birkaç dakika sonra da unutup gidiyorlar. Onların bir suçu yok. Kusur bizde. Demek ki biz iyi anlatamıyoruz. O halde yapmamız gereken, düşmanın kat be kat fazla olan silah ve insan gücü karşısında bu şehrin evlatlarının gösterdiği azim ve kararlılığı farklı bir üslupla anlatmaktır. Anlatmak yetmez. Kurtuluşu getiren yolda çekilen acıları sözcüklerden öteye şimdiki nesillerin ruhunda, zihninde hissettirebilmenin çarelerini aramak, vicdanlarında ve ruhlarında karşılık bulmasını sağlamalıyız” dedi.

Antep'in açlığa karşı mücadelesinin en önemli temsili olan ‘acı zerdali çekirdeği'ni sosyal medya üzerinden yiyeceklerini belirten Başkan Şengüloğlu, “Savaş bin gün sürmüş. Çevresi kuşatıldığı için dışarıdan yardım alınamamış. Kayıtlı 6 bin 317 şehidimiz var. Bugün dünyaya demokrasi dersi verenler o gün savaş kurallarını tanımadılar. Çocuk ve kadınları süngüleyerek öldürdüler. Biz bu acıları 99 yıldır unutmadık, gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. 11 yaşında şehit Kamil var. Annesinin peçesine el uzatan Fransız askerleri tarafından süngülenerek şehit edildi. Salgından dolayı anma ve kutlama yapamadığımız ve o gün yaşananları hatırlamak adına bu akşam internet üzerinden zerdali çekirdeği yiyeceğiz. Şehitlerimizi dualarla yad edeceğiz. Bursa'da TÜİK rakamlarına göre 15 bin Gaziantepli var. Salgından kurtulursak, 100. yılda coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu.