Gebe akademisi anne ve adaylarına ışık tutacak

Ebeveyn Okulu projesinin büyük beğeni kazanması sonrası Gebe Akademisi projesini de hayata geçiren Medicana Bursa Hastanesi dünyanın en değerli yolculuğu olan gebelik sürecinde anne adaylarının yanında olacak. 08 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da hastanenin konferans salonunda ilk derste Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, merak edilen sorulara cevap verecek. Ardından Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, gebelikte el hijyeni konusunda bilgilerini anne adaylarıyla paylaşacak. Gebelikte doğru beslenme konusunda ise Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, Spor konusunda ise Sportif danışman Nurgün Abik anne adaylarıyla birlikte olacak.

Aralık ayında start verilecek olan Gebe Akademisi'nde her ay düzenli olarak pilates olacak. Katılan her anne adayına 4 ay sürecek program sonunda katılım sertifikası verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu ve kayıtların telefon yoluyla ya da yüz yüze yapılabilecek ve anne adaylarına ayrıca sürpriz hediyeler takdim edilecek.