Gebe okulu 7'inci mezunlarını verdi

Medicana Bursa Hastanesi, 'Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız' sloganıyla hayata geçirdiği gebe okulunun yedincisi de tamamlandı.

Doğumda ve doğum sonrasında anne adaylarını anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek için Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde açılan gebe okulunun yedinci oturumu da gerçekleşti. Hastanenin konferans salonunda başlayan eğitim programında ilk olarak, bebeğin anne karnındaki gelişimi konusu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Aksakallı tarafından aktarıldı.

Ardından, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. SerkanTerkanlıoğlu, doğum ve sonrası ağrı ile baş etme yöntemleri hakkında anne adaylarını bilgilendirdi. Anne sütünün önemi ve emzirme hakkında ise Yenidoğan Sorumlusu Ebe Aysel Bozkurt, merak edilen tüm sorulara cevap verdi.

Seminerin sonunda ise spor hocaları tarafından gebelikte spor hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra uygulamalı gebe pilatesi gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu gebelik okulu, katılımcılara hediyelerinin verilmesi ile son buldu.