oturumunun konusu gebelikte beslenmenin önemi oldu.

Sur Yapı AVM'de Medicana Bursa Hastanesi tarafından sonra düzenlenen ebeveyn okulunun konusu, gebelikte beslenme önemi oldu. Uzman Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tugba Küçük, annelerin yönelttiği soruları tek tek cevaplandırdı.

Gebelik döneminde annelerin yeterli ve dengeli beslenmesi doğacak bebeğin ve annenin sağlığı için oldukça önemli olduğunu belirten Dyt. Tuğba Küçük, "Dünyaya gelecek bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi, annenin gereksinimlerinin karşılanması ve besin öğesi depolarının korunması için enerji ve besin öğelerine gereksinim artmaktadır. Artan gereksinimin karşılanamaması bebekte gelişim geriliği, erken veya düşük ağırlıklı doğum, annede ise kansızlık, kemik erimesi ve diş kayıpları gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir" dedi.