Gece kulübü işletmecisi sokak ortasında öldürüldü, katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı

Bursa'da 4 gün önce sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan 49 yaşındaki gece kulübü işletmecisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri katil zanlısını adım adım takip ederek İnegöl ilçesinde yakaladı.

Olay, 18 Haziran günü gece saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ülker K. arasında husumet bulunan gece kulübü sahibi Arif Akcan'ı Dikçeşme sokak üzerinde yürürken takip etmeye başladı. Akcan'ı bir süre takip eden katil zanlısı yanında taşıdığı tabancayı çekip tetiğe bastı. Arkasından vurulan Akcan kanlar içinde yerde kalırken, silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arif Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis otomobil ile olay yerinden kaçan Ülker K.'nin peşine düştü. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını adım adım takip ederek, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakaladı.

Katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, cinayet anı ise kameralara anbean yansıdı.