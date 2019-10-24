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Gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa’da, gece kulübü sahibi Zeynel D.

Bursa'da, gece kulübü sahibi Zeynel D. (40), iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi.


Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18.00'de ortağı ile gece kulübüne bakım yaptıran Zeynel D. yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel D. kanlar içerisinde yere yıkıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Zeynel D.'nin ortağı taksi çağırıp arkadaşını 100 metre ileride olan hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede bir çok boş kovan ele geçirdi. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Zeynel D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

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