Gece kulübünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da bir kişi müşteri olarak gittiği gece kulübünde tartıştığı 3 çalışanı tabancaya vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişi hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gece kulübünde müşteri ile çalışanlar arasında hesap konusundan kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine müşteri yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti ve kurşunlar gece kulübü çalışanları Murat Kayalı, Mehmet C. ve Zülküf A.'ya isabet etti. Şüpheli, gece kulübüne geldiği aracına binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Kayalı hayatını kaybederken Mehmet C. ve Zülküf A'nın sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenildi.

Diğer yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.