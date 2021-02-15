Gece yarısı tatlı molası

Bursa'da karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren personeli ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekiplere tatlı ikram ederek moral verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı karla mücadele seferberliğini kesintisiz sürdürüyor. Toplam 123 iş makinası ve kamyon ile 360 personelden 75 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarını 24 saat boyunca kesintisiz sürdürüyor. Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan personele Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan tatlı sürprizi geldi. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın merkez şantiyesini gece yarısı ziyaret eden Başkan Aktaş, vardiya değişimi nedeniyle bir arada bulunan personelle buluştu. Personele kendi elleriyle tatlı ikram eden Başkan Aktaş, tüm şehir uykudayken sabah herkesin evine ve işine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için görev başında özveriyle çalışan yol işleri personeline teşekkür etti.

Bursalıların haftaya huzur ve sükun içinde başlaması için bütün ekiplerin canla başla çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, gece saat 12 itibariyle 17 ilçenin 103 kırsal mahalle yoluna müdahale edildiğini ve çalışmaların kesintisiz sürdüğünü söyledi. Dondurucu soğukta özveriyle çalışan personelin tatlıyla içini ısıtmak için vardiya değişim saatinde onlarla bir araya geldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Karla mücadele için 123 araç ve 360 personelden oluşan 75 ayrı ekiple kardan etkilenen tüm yollara müdahale ediyoruz. Kar yağışı bereket demektir, su kaynakları demektir. Bu nedenle kar yağışı bizi mutlu ediyor. Ancak insanımızın hayatının da olumsuz etkilenmemesi gerek. Hayatın normal akışında seyretmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunun için ekipmanlarımızı yeniliyoruz. İnşallah bir sorun yaşanmadan bahara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.