Gece yarısı yarı çıplak yürüdü

Bursa'da gecenin bir yarısı yarı çıplak halde Mudanya'da kadar yürümek isteyen vatandaş görenleri şaşkına çevirdi. Hastaneden çıktığını ifade eden vatandaş, bir çok kez ölümle burun buruna geldi.

Olay gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana yolun üzerinde sadece altın şort olan R.O.'yu (54) görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kendi hayatını ve trafikte seyir halinde bulunan araçları zor durumda bırakan R.O., uzun süren yürüyüşü olay yerine gelen polis ekipleriyle son buldu.

Gazetecilerin 'neden bu saatte yarı çıplak yürüyorsunuz?' sorusuna spor yapıyorum, Mudanya'ya kadar devam edeceğim demesi ise kameralara böyle yansıdı.