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Geceyi alevler aydınlattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.


Alınan bilgiye göre, Eskikaracakaya Mahallesinde bulunan iki katlı metruk evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Eski ve ahşap olan ev kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu metruk bina kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırırken, mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

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