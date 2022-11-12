‘Geçmişe gittikçe büyüyen şehir: Tokat' sergisi BUÜ'de açıldı

BUÜ Görükle Kampüsü içerisindeki Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin

Özdilek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin, akademik ve idari personel ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Törende konuşan BUÜ Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, serginin 3 aylık yoğun bir emeğin ardından oluşturulduğunu vurguladı. Toplam 59 eserin yer aldığı serginin geleneksel Türk sanatlarının en

nadide örneklerini barındırdığını kaydeden İbrahim Öztahtalı; “Bugün burada çok geniş bir sergi açtık. Bu tam anlamıyla bir Tokat sergisi oldu. Ziyaretçilerimiz, Anadolu'nun kendine özgü nefasetini

yakından inceleyebilecek” diye konuştu.

Her eserin bir hikayesi var

Sanatçı Suzan Çataloluk ise; “Tokat, Evliya Çelebi'nin de dediği gibi; mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir. Tokat'ın insanı yumuşak huylu, yardımsever ve iyilik sahibi insanlardır diyor.

Mevlana da Tokat'ın mutlaka görmek gerekir diyor. Dolayısıyla bu sergiyi hazırlarken Tokat'ın eski zamanlarını düşündük. Özellikle Danişment Gazi ve Selçuk dönemini ele aldık. İnşallah ikinci sergide

Osmanlı eserlerini yaparız. Bu sergide bir senaryo üzerinden çalışmalarımızı yürüttük. Yani tüm eserlerimizin bir hikayesi bulunuyor. Elimizden geldiğince sizlere Tokat'ı anlatmaya çalıştık” açıklamasında bulundu.

Sanata destek devam ediyor

Serginin açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da üniversite yönetimi olarak bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra sanatsal projelere de her türlü desteği vermeye

devam ettiklerinin altını çizdi. Böylesine özel çalışmaların üniversite himayesinde bulunmasının kendilerini de ayrıca mutlu ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, emeği geçen tüm sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek “Geçmişe Gittikçe Büyüyen Şehir: Tokat” sergisi anatseverlerin beğenisine sunuldu. Suzan Çataloluk, Elif Pehlivan, Hayriye Turan ve Lale Kankal'ın

eserlerinin yer aldığı sergiye Nimet Kalkanlı da misafir sanatçı olarak katkıda bulundu.