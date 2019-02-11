AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nca düzenlenen ‘Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı', Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Bayezid Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel ilçelerinden mahalle başkanları yoğun katılım sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel seçimlere 48 gün kaldığını söyleyerek, “Biz kurulduğumuz günden beri, hesabını kitabını iyi yapmış ve bu doğrultuda samimiyetle, gayretle, arı gibi çalışmış bir teşkilatız. Aynı samimiyeti ve aynı gayreti yine burada ortaya koyacağız” dedi.

Bursa'da da Cumhur ittifakı kapsamında seçime girileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Seçime 48 gün ve 7 hafta var. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ağırlayacağımız çok önemli bir hafta. Aslında bizim için büyük bir nimet. İnşallah Cuma günü temennimiz ve ümidimiz odur ki, aynen seçim sandıklarına sahip çıktığımız gibi, aynen bu çalışmaları bir bir hayata geçirdiğimiz gibi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı da Bursa'da ne kadar sevdiğimizi, ne kadar sevildiğini göstereceğiz” diye konuştu.

Adam gibi adam

Başkan Aktaş, hizmet için siyaset yaptıklarını belirterek, “Biz siyaseti eğlence olsun diye yapmıyoruz. Biz siyaseti egolarımızı tatmin etmek için yapmıyoruz. Bizim bir davamız var, bizim hayallerimiz var. Bizim geleceğe dair hedeflerimiz var. Bizim çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakmak istediğimiz bir Bursa var, Türkiye var” dedi.

Bursa'nın Osmanlı'nın kurulduğu şehir oluşu nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu millet Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyor, onu çok önemsiyor. Biz çok karizmatik bir lidere sahibiz. Bizim gerçekten samimi, yüce gönüllü ve adam gibi adam tanımının tam karşılığı Cumhurbaşkanı'mız, bir liderimiz var. Liderini bu kadar sahiplenebilecek başka hiçbir siyasi parti, Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Birisi partisinin adını bile anmıyor, bizim CHP'li rakibi biliyorsunuz değil mi? Partisinin adını anmıyor, liderinin adını anmıyor. Lideri geldi 15 dakika konuştu ve salonu da gördünüz. Salon ancak doldu veya dolmadı Bunu şunun için ifade ediyorum. Biz gerçekten çok önemli bir lidere sahibiz” diyerek, bu hafta çalışmaların hızlanacağını söyledi.

Bursa'da 2 milyondan fazla seçmen olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bir elin nesi var iki elin sesi vardır. Biz bir teşkilatız, 31 Mart akşamı hep beraber Ulucami'ye gidip şükür namazlarımızı kılacağız Allah'ın izniyle Ertesi gün 1 Nisan sabahından itibaren her kardeşimiz, aynı gayretle sanki o 2 ay hiç koşturmamışçasına, dinlenmiş de yeni başlıyormuşçasına tekrar işimize başlayacağız. Dolayısıyla bunun ilk sinyalini burada vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı, gönül ittifakıdır”

Başkan Aktaş, Milliyetçi Hareket Parti (MHP) ile ittifak yapıldığını anlatarak, “Cumhur ittifakı, bir gönül ittifakıdır. Bu ittifak sadece bugün Recep Tayyip Erdoğan olmasın, AK Parti olmasın diye bir araya gelen sağdan, soldan, ortadan, hatta ve hatta teröre bulaşanlar dahil bir araya gelerek oluşturulan bir ittifak değildir. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren de, İyi Parti'ye oy veren de, diğer partilere oy veren kardeşlerimiz de muhakkak, kurulan bu kirli ittifakı tek tek tahlil ediyorlar. Bunu çevremizde sağduyulu kardeşlerimizden duyuyoruz. Özellikle sizin de bunu sahada her kardeşimize anlatmanızı özellikle istirham ediyorum. Gittikleri yerlerde anlatıyorlar, teröre bulaşmış partiyi de sahipleniyorlar, yeter ki AK Parti'yi geride bırakalım ve yeter ki Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakalım diye Sonra diyorlar ki “Bu bir yerel seçim, genel seçimle ilgisi yok ki. Cumhurbaşkanı görevine devam ediyor zaten”. Fotoğrafa bu manada bakmak zorundayız” diye konuştu.

Başkan Aktaş, MHP ile geçmişte de birlikte adım attıklarını hatırlatarak, “Biz MHP ile bu memleketin menfaatleri ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda, konu terörse, konu bayraksa, vatansa ve milletse her zaman bir araya geldik” dedi. Geçmiş dönemlerdeki seçimleri hatırlatan Başkan Aktaş, “MHP'li kardeşlerimizden duygusal davrananlar var. Çok samimi söylüyorum, baştan karşılaştığımızda tokalaşıyoruz ama bir şeyleri izah ettikten sonra kucaklaşıyoruz. Bizim bu ülkenin meselelerini hep beraber göğüslemememiz için hiçbir gerekçe yok. Alinur Aktaş, onların da adayıdır, Mustafa Dündar onların da adayıdır, Mustafa Işık, Önder Tanır, Oktay Yılmaz, Necati Şahin onların da adayıdır” diyerek Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın'ı destekleyeceklerini ifade etti.

“Süleyman Çelebi ile ilgili söylemlerde bulunmak, 20 sene sonra aklına geldi”

Cumhur ittifakı olarak CHP'li olduğunu söylemekten sakınan bir adayla yarıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “20 senedir uygulamadığı politikalarla, politika üretmeye çalışan bir adayla yarışıyoruz. Bu aday diyor ki Süleyman Çelebi, bir yerde konuşurken de demiş ki, Mevlit Yazarı Abdurrahman Çelebi, aynen söylüyorum Diyor ki “Süleyman Çelebi Ulucami'de imammış.” Allah'a şükürler olsun, Süleyman Çelebi ile alakalı söylemlerde bulunmak, 20 sene sonra aklına geldi. Ve diyor ki “Hiçbir yerde ismi yok”. Soracağız, 20 yıldır Nilüfer'de hangi caddede, hangi sokakta bir Osmanlı padişahının, bu şehre sembol olmuş bir evliyanın ismi var?” şeklinde konuştu.

“Şimdi Bursasporlu oldu”

Başkan Aktaş, kendisinin, stadyumla ve kentsel dönüşümle itham edildiğini söyleyerek, “Biz bu milletin menfaatine olmayan hiçbir şey yapmadık. Biz bunu söyledik, inşallah proje lansmanında da üzerine basa basa ifade edeceğiz. Yaptığımız hataları kabul edecek kadar erdemliyiz. Stadyumla ilgili göreceksiniz, projemiz tamamlandıktan sonra, Bursa'nın farklı caddelerinde stantları açıp maketlerini gösterip detaylarını anlatacağız. Orada trafikle alakalı eksik ve aksaklıkları inşallah biz gidereceğiz, başkası değil Şimdi Bursasporlu oldu. Eskiden maçta görmediğimiz adam, şimdi Bursasporlu” dedi.

“Biz bu milleti üzecek hiçbir şey yapmadık”

Kentsel dönüşüm konusuna da açıklık getiren Başkan Aktaş, “Diyor ki, siz kentsel dönüşümü hatalı yaptınız. Konu şu, iyi niyetle verilmiş 0,50 emsal artışları Büyükşehir Belediyesi, üst ölçekli planları karar aldı. Bunun inşaat ruhsatını kim verdi, inşaat bittikten sonra, yapı kullanma iznini kim verdi? 5 tane aynı imzayla kendisi verdi. Bir de açılışlarına, temel atmalarına gitti. Ve aynı kişiler, aynı zihniyet, bir de o insanları şikayet etti ve 282 tane siteyi, belki 5 bin, belki 10 bin aileyi mağdur etti. Bunların 192 tanesi, ki 90'ı henüz karar alınmıştı, binalar yıkılmamıştı. Riskli yapı şerhi alınmasına rağmen, yıkılmış olmasına rağmen, farklı kategorilerde, 30 - 40 site hariç, tamamının problemini yine biz hallediyoruz. Hem de onlara rağmen hallediyoruz. Şimdi o konuda destekçi olmaya, katkı vermeye çalışan birileri, tavşana kaç tazıya tut hesabı bizi bu millete şikayet etmeye çalışıyor. Biz bu milleti üzecek hiçbir şey yapmadık” diye konuştu.

“Bir belediye başkanının hikayesi olacak”

Başkan Aktaş, yol ve altyapı çalışmaları yapıldığını, en ücra köylere bile asfalt götürüldüğünü söyleyerek, “Eksikler var mı var, Mart sonuna kadar planladığımız asfalt çalışması yapılacak yerler var. Biz çalıştık, biz yaptık. Bizim belediye başkanlarımız pazar yerleri, katlı otoparklar, yollar yaptı. Bir belediye başkanının hikayesi olacak. Kaç tane organize sanayi bölgesi kurdun, kaç tane OSB kuruluşuna vesile oldun, kaç tane fuar yaptın, kaç tane katlı otopark yaptın, kaç tane kentsel dönüşüm yaptın, kaç tane Türkiye'ye örnek olacak spor tesisi yaptın? Onun çok olan neyi var biliyor musunuz? Bol miktarda yeşil alanlara kafeterya yaptırdı, hastane yaptırdı. Bunları sahada konuşmak, anlatmak durumundayız. Mahçup olacak hiçbir şeyimiz yok. Eksik olanlar var, bunları da tamamlayacak olan biziz. Samimiyetle, gayretle Şundan emin olabilirsiniz, en güçlü bakanlar, en güçlü milletvekilleri, en güçlü belediye başkanları, en güçlü il başkanı ve il teşkilatı, en güçlü kadrolar, en güçlü mahalle başkanları bizde Biz samimiyetimizle, gayretimizle, tevazumuzla onların acısını da tatlısını da paylaşacak kadar da samimiyiz, tevazu sahibiyiz, gayretliyiz” dedi.

“20 yıldır sadece algı yapıyor”

Başkan Aktaş, herkesin emeğinin farkında olduğunu söyleyerek, “Birileri meydanı boş buldu, kendilerince bir şey söyleyeme çalışıyor. Asla ve asla bir şey söylemeye hakları da durumları da yok. Birilerinin anlatacağı hikaye yok, proje yok. Çünkü 20 yıldır sadece algı yapıyor. Evet, Nilüfer yeni kurulmuş bir yer. Ana arterlerde 72 caddede Büyükşehir çalışıyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı da Özlüce'si de orta refüjü de çiçeği de böceği de temizliği de hepsi bize ait Birkaç projeyi kendine bahane edinmiş ve sahada konuşmaya çalışıyor. Bunları güzellikle izah edelim. El birliğiyle, yürek birliğiyle bu milletin hem desteğini hem de duasını alalım. Bugüne kadar bu parti, Recep Tayyip Erdoğan ve bu hal bir yerlere geldiyse, o gözü yaşlı anaların, o sakallı amcaların duasıyla ve desteğiyle geldi. Dolayısıyla biz onlara o büyük fotoğrafı gösterip, gelecek adına da onların güvenini ve duasını kazanacağız” diyerek herkesin değerli ve önemli olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, bundan sonra da çok daha güzel hizmetleri yapabilmek istediklerini kaydetti.