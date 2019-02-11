Çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakmak istediğimiz daha yaşanabilir bir Bursa ve Türkiye var” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nca düzenlenen ‘Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı', Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Bayezid Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel ilçelerinden mahalle başkanları yoğun katılım sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçimlere 48 gün kaldığını söyleyerek, “Biz kurulduğumuz günden beri samimiyetle, gayretle, arı gibi çalışan bir teşkilatız. 31 Mart yerel seçimlerine de aynı samimiyet ve gayretle yürüyoruz” dedi.

Cumhur ittifakı ile seçime girileceğini ve bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'ya geleceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Biz siyaseti eğlence olsun, egolarımızı tatmin edelim diye yapmıyoruz. Bizim hayallerimiz, geleceğe dair hedeflerimiz var. Çocuklarımıza ve torunlarımıza daha yaşanabilir Bursa ve Türkiye bırakalım istiyoruz” dedi.

“Cumhur ittifakı, gönül ittifakıdır”

Osmanlı'nın kurulduğu şehir Bursa'da, Milliyetçi Hareket Parti'sine (MHP) gönül verenlerin de desteklendiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Cumhur ittifakı, bir gönül ittifakıdır. Bu ittifak sadece bugün Recep Tayyip Erdoğan olmasın, AK Parti olmasın diye bir araya gelen sağdan, soldan, ortadan, hatta ve hatta teröre bulaşanlar dahil bir araya gelerek oluşturulan bir ittifak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye ve diğer partilere oy verenler de muhakkak, kurulan bu kirli ittifakı tahlil ediyorlar. Biz MHP ile bu memleketin menfaatleri ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda, konu terörse, konu bayraksa, vatansa ve milletse her zaman bir araya geldik. Alinur Aktaş onların da adayıdır, Mustafa Dündar, Mustafa Işık, Önder Tanır, Oktay Yılmaz, Necati Şahin onların da adayıdır” diyerek Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın'ı destekleyeceklerini ifade etti.

“Süleyman Çelebi, 20 sene sonra aklına geldi”

Cumhur ittifakı olarak CHP'li olduğunu söylemekten sakınan bir adayla yarıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “20 senedir uygulamadığı politikalarla, politika üretmeye çalışan bir adayla yarışıyoruz. Bu aday diyor ki, Süleyman Çelebi Ulucami'de imammış, hiçbir yerde ismi yok. Süleyman Çelebi ile alakalı söylemlerde bulunmak, 20 sene sonra aklına geldi. 20 yıldır Nilüfer'de hangi caddede, hangi sokakta bir Osmanlı padişahının, bu şehre sembol olmuş bir evliyanın ismi var” dedi.

Başkan Aktaş, kendisinin, stadyumla ve kentsel dönüşümle itham edildiğini söyleyerek, “Bu milletin menfaatine olmayan hiçbir şey yapmadık. Yaptığımız hataları kabul edecek kadar erdemliyiz. Stadyumla ilgili projemiz tamamlandıktan sonra, Bursa'nın farklı caddelerinde stantlar açıp maketlerle anlatacağız. Orada trafikle ilgili aksaklıkları biz gidereceğiz, başkası değil Eskiden maçta görmediğimiz adam, şimdi Bursasporlu” dedi.

Kentsel dönüşüm konusuna da açıklık getiren Başkan Aktaş, “Diyor ki, siz kentsel dönüşümü hatalı yaptınız. Konu şu, iyi niyetle verilmiş 0,50 emsal artışları Büyükşehir Belediyesi, üst ölçekli planları karar aldı. Bunun inşaat ruhsatını kim verdi, inşaat bittikten sonra, yapı kullanma iznini kim verdi? 5 tane aynı imzayla kendisi verdi. Bir de açılışlarına, temel atmalarına gitti. Ve aynı kişiler, aynı zihniyet, bir de o insanları şikayet etti ve 282 tane siteyi, belki 5 bin, belki 10 bin aileyi mağdur etti. Bunların 192 tanesi, ki 90'ı henüz karar alınmıştı, binalar yıkılmamıştı. Riskli yapı şerhi alınmasına rağmen, yıkılmış olmasına rağmen, farklı kategorilerde, 30 - 40 site hariç, tamamının problemini yine biz hallediyoruz. Hem de onlara rağmen hallediyoruz. Şimdi o konuda destekçi olmaya, katkı vermeye çalışan birileri, tavşana kaç tazıya tut hesabı bizi bu millete şikayet etmeye çalışıyor. Biz bu milleti üzecek hiçbir şey yapmadık” diye konuştu.

“Bir belediye başkanının hikayesi olacak”

Başkan Aktaş, AK Partili belediyelerin pazar yerlerinden katlı otoparklara ve yol çalışmalarına kadar çok sayıda projeyi gerçekleştirdiğini söyledi. “Bir belediye başkanının hikayesi olacak” diyen Başkan Aktaş, “Kaç tane organize sanayi bölgesi kurdun, kaç tane OSB kuruluşuna vesile oldun, kaç tane fuar yaptın, kaç tane katlı otopark yaptın, kaç tane kentsel dönüşüm yaptın, kaç tane Türkiye'ye örnek olacak spor tesisi yaptın? O, bol miktarda yeşil alanlara kafeterya yaptırdı, hastane yaptırdı. Eksikler var, tamamlayacak olan biziz. Samimiyetle, gayretle” dedi.

“20 yıldır sadece algı yapıyor”

Güçlü bir yapıyla hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Birileri meydanı boş buldu, kendilerince bir şey söyleyeme çalışıyor. Asla bir şey söylemeye hakları yok, anlatacağı hikaye ve proje de yok. Çünkü 20 yıldır sadece algı yapıyor” diyerek, Nilüfer'deki ana arterlerde 72 caddede Büyükşehir Belediyesi'nin çalıştığını, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Özlüce'ye kadar Nilüfer'de her yerde Büyükşehir Belediyesi'nin imzası olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, Bursa'ya bundan sonra da güzel hizmetleri kazandıracaklarını ifade etti.