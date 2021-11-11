Geleceğe özel bir nefes

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yurt genelinde ‘Geleceğe Nefes' sloganıyla düzenlenen ağaçlandırma çalışmalarına katıldı. Özel çocuklar Merinos Park'ta ağaç dikerek, geleceğe nefes olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engellilerin hayatın her alanında rahatlıkla yer alabilmeleri için birbirinden farklı projeler yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türkiye genelinde ‘Geleceğe nefes' sloganıyla düzenlenen ağaçlandırma hamlesine özel çocuk ve gençleri de ortak etti. Aileleriyle birlikte Merinos Park'ta hazırlanan alana gelen özel çocuklar ve gençler, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında iki ağacı da el birliğiyle kendileri dikti.

Özellikle covid 19 sebebiyle uzun süre evlerde kalan bu nedenle de süreçten en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan özel çocuk ve gençler, hem ağaç dikmenin hem de doğa ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.