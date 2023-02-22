Geleceğin basketbol yıldızlarına altın öğütler

yılına özel olarak basketbol altyapı sporcularına yönelik kitap hazırladı.

“Basketbolun Büyüklerinden Geleceğin Yıldız Basketbol Oyuncularına Altın Öğütler” isimli kitap, Türk basketboluna damga vurmuş isimlerin öğütlerinden oluşuyor. Basketbol sporuna gönül vermiş gençlere yol haritası niteliği de taşıyan kitap çalışması, uzun süren bir derleme süreci sonrası yayımlandı.

Yeşim Grup CEO'su ve Yeşimspor Kulübü Başkanı Şenol Şankaya, Yeşimspor'un başarısının aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi ve emin adımlarla ilerleyerek geleceğe uzanmayı kendine misyon edinmiş Yeşim Grup'un da başarısı olduğunu söyledi. Şankaya, bu spora gönül vermiş çocukların her alanda olduğu gibi başarının, kişisel gelişimin ve erdemli bir hayatın temelinde bulunan azim, paylaşma duygusu, takım oyuncusu olmak ve disiplin gibi kavramları basketbolun içinde fazlasıyla bulacağını belirtti. Şankaya, “Kulübümüzün 20. yılına özel olarak hazırladığımız bu kitabın, altyapıdan yetişen gençlerin hayatlarına dokunmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.

Gençlere ücretsiz olarak ulaştırılacak bu kitap çalışmasının dünyada hiçbir alanda örneğinin olmadığının altını çizen Yeşimspor Kulübü Koordinatörü ve Basketbol Baş Antrenörü Cem Çağal ise, “Türk basketboluna büyük değerler katmış 91 önemli ismin öğütlerinden oluşan bu kitabı kulüplerimizin altyapılarında yetişmekte olan çocuklarımıza armağan edeceğiz. Yaşanmışlıklarla dolu öğütlerden oluşan bu kitabın tüm çocuklarımıza hayatları boyunca ışık tutmasını dilerim'' dedi.