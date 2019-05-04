Geleceğin bilim adamları bu gençlerin arasından çıkacak

Bursa'nın İznik ilçesinde öğrenciler projelerini sergiledi.

Boyalıca Mahallesi'nde Kılıçaslan Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı tertiplendi. Öğrencilerin okul bahçesine açtıkları stantlarda ilginç projeler yer alırken, fuar tam not aldı. Işığı takip eden sonar sisteminden görme engelliler için yapılan bastona, temiz havanın özelliğini gösteren canlı bitki projesinden müzikli kitaba kadar bütün projeler sergilendi. Fuar açılışına İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil ile eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

Okul Müdürü Orhan Gazi Kılıç, “Okulumuz toplam 540 öğrencisiyle eğitim öğretim yapmaktadır. Maksadımız öğrencilerimizi bir üst öğrenim kademesine çok yönlü ve donanımlı bir şekilde hazırlamaktır” dedi.