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Geleceğin çocukları sporla buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (TOSPA) gönüllüleri, ’Gelecek İçin Çocuk Çocuk İçin Spor’ projesini Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlköğretim Okulun’da gerçekleştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (TOSPA) gönüllüleri, 'Gelecek İçin Çocuk Çocuk İçin Spor' projesini Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlköğretim Okulun'da gerçekleştirdi.


TOPSA gönüllülerinin basketbol ile ilgili gösterdiği turnike ve diğer temel hareketleri öğrenciler keyifle yerine getirdi. Büyük beceri sergileyen çocuklar pek potayı tutturamasa da eğlenceli vakit geçirdi. Mini bir yarış sonrası kazanan takım sevinç çığlıkları atarken, kaybeden takım onları gülerek alkışladı. Öğrencilerin yapmış olduğu bu hareket ise, kaybetmenin çok kötü bir şey olmadığı kazanan tarafın tebrik edilmesi gerektiği gösterilmiş oldu. Oyunlar sonrası gönüllülere yaptıkları minik koroyla eğlenceli vakitler geçirten Minikler eğlencenin doruklarına çıkarken, sağlık için şimdiden spor ve eğlenceyi hayatlarının merkezine koymaya başladı.

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