Geleceğin İK'cıları sertifikalarını aldı

İnsan kaynakları uzmanı yetiştirilmesi için düzenlenen ‘Geleceğin İK'cıları-İnsan Kaynakları Programı' bir dönemi daha başarıyla tamamladı. Başarılı öğrenciler sertifikalarını aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi iş birliğiyle düzenlenen “Geleceğin İK'cıları - İnsan Kaynakları Programı” sertifika töreni ile son buldu. Programda Mühendislik, İİBF, İnegöl İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde 3. ve 4. sınıf düzeyinde eğitim gören 100 öğrenci eğitim gördü. İnsan kaynaklarının değişik alanlarını kapsayan 8 konu ve bir teknik geziden oluşan programda eğitimleri özel sektörde, insan kaynakları alanında çalışan üst düzey yöneticiler verdi. Sertifika törenine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül,Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran ve eğitim alan öğrenciler katıldı.

Türkiye'de en bol ama en sıkıntı çekilen unsurun insan kaynakları olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, kişilerin ehil olmadığı alanlarda görev istemesinden dolayı çeşitli sıkıntıların yaşandığını belirtti. Yetkinliklerinin farkında olan yetişmiş insana ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Yüce, “İnsan Kaynakları Programı'nın iş hayatında önemli pozisyonlarda bulunan yöneticilerin bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaları, yetkinliklerini arttırma noktasında olumlu işlevler görüyor. Benim öğrencilerimize tavsiyem, kendi farklılığınızın farkında olun, bu durumu zenginliğe çevirin. İnsan sahip olduğu değerlerle insandır. Bu değerleri zenginleştirmek için bol bol okuma, düşünme ve muhakeme etmeye ihtiyaç var. Günümüz dünyasında okumanın ve eğitimin sonu yok. Başarı için kendinizi sürekli geliştirmelisiniz” dedi.

PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül ise, staj ve part-time iş imkânı konusunda programdaki öğrencilere öncelik vereceklerini de belirtti.

KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran da programa çok büyük talep geldiğini ve bu nedenle 50 kişilik kontenjanı 100 kişiye çıkardıklarını açıkladı.