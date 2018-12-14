Geleceğin mesleklerine İŞKUR desteği ULUTEK'te anlatıldı

ULUTEK Teknopark bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde Ar-Ge, inovasyon ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalar için İŞKUR'un verdiği destekler anlatıldı.

İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen tarafından verilen eğitimlere teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen Ar-Ge, inovasyon ve yazılım alanında hizmet veren firmalara yönelik İŞKUR desteklerinin anlatıldığı eğitimde konuşan İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, bu alanda faaliyet gösteren firmalarda çalıştırılacak personelin yetiştirilmesine yönelik kurum olarak ciddi destekler verdiklerini söyledi. Türkmen; “Firmalar, çalıştırmak istedikleri personeli kendi belirliyor. Biz sadece genel şartlara uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz. Bu personelin 9 ay boyunca sigortasını ve maaşını karşılıyoruz. Bu desteğimizden yararlanmak isteyen firmaların bünyelerinde en az 2 sigortalı personel çalıştırmaları gerekiyor. Bilişim ve imalat sektöründe ise verdiğimiz destekler 180 güne kadar çıkabiliyor. Firmalar bu destekten en fazla 4 personel olarak yararlanabiliyor” diye konuştu.

ULUTEK Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ise teknopark içerisindeki firmaların birçoğunun bilişim veya ileri teknoloji alanında faaliyet gösterdiğine işaret etti. İŞKUR'un hedef sektörleri kapsamında giren bu firmalara verilen destekler hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Kanık; “Geleceğin meslekleri olarak kabul ettiğimiz Ar-Ge, inovasyon ve yazılım sektörlerinde istihdamı arttırmaya ve vasıflı personel yetiştirmeye yönelik böyle bir faaliyet düzenlemek istedik” dedi.