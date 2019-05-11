Geleceğin pilotları Bursa'da yetişecek

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) bünyesinde kurulan UTEK Uçuş Okulu AŞ, Bursa'da bir ilki hayata geçirerek pilotluk eğitimi verecek bir okul kurdu. Yenişehir'de eğitime başlayan okulda, ilk etapta PPL Hususi Pilot Lisansı ve LAPL Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı verilecek.

Türkiye'de özellikle son yıllarda havayolu taşımacılığı büyük bir gelişme kaydediyor. Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği de (BUMİAD), bu ihtiyacı karşılamak amacıyla çok önemli bir adım attı. BUMİAD bünyesinde kurulan UTEK Uçuş Okulu AŞ, Bursa'da bir ilki hayata geçirerek pilotluk eğitimi verecek bir okul kurdu. Okulda, ilk etapta PPL Hususi Pilot Lisansı ve LAPL Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı verilecek. LAPL lisansı alanlar 2 bin kiloya kadar 4 kişilik uçağı uçurabiliyor. PPL lisansında ise kilo sınırı yok. Ticari olmayan bir operasyonda sorumlu pilot olarak uçmak serbest. Bu iki lisanstan birini alanlar, ticari pilotluk yapmak istediğinde üst seviyelere devam edebilme şansı buluyor. Gerekli izinleri alan ve bu ay içerisinde Yenişehir'de eğitime başlayan UTEK Uçuş Okulu'nun basın tanıtım toplantısı Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, DHMİ Yenişehir Havalimanı Müdürü Recep Pak, UTEK AŞ Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

UTEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, Bursa'da büyük bir potansiyel olduğunu ancak bir uçuş okulu bulunmadığını kaydederek, “Bursa'da ‘ben pilot olacağım' diyen birisi İstanbul, Antalya ya da Isparta'ya gitmek zorunda. ‘Bursalı iş adamları olarak bizim de Bursa'ya bir katkımız olmalı' diye düşünürken ortaya bu fikir çıktı. Önce UTEK'i kurduk, ardından hangar ve 2 adet tek motorlu eğitim uçağı satın aldık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de ‘uçuş eğitim organizasyonu' başvurumuzu onayladı ve bu ay içerisinde eğitime başlıyoruz. Toplam teorik ders eğitimi 114 saat olacak. 9 başlıklı ders var. Hava Hukuku, Uçuş Planlaması, İnsan Performansı, Seyrüsefer, Uçuş Prensipleri, Meteoroloji, Haberleşme vb. öğrencilerimiz 45 saat uçuş yapacak” dedi.

Eğitimlerin sonunda Hususi Pilot Lisansı (PPL) ve Hafif Hava Aracı Pilotu Lisansı (LAPL) vereceklerini ifade eden Tercanlıoğlu, şunları söyledi:

“LAPL lisansınız olursa 2 bin kiloya kadar 4 kişilik uçakla uçabilirsiniz. Ancak ticari amaçlı kullanılacak bir lisans değil. Bu lisansın hemen üzerinde de PPL var. PPL'nin LAPL'den şöyle bir farkı var, kilo sınırı yok. Ticari olmayan bir operasyonda sorumlu pilot olarak uçmanız serbest. Bu iki lisansın ortak noktası ise uçmaktan memnun olup, ticari olarak yapmak istediğinizde üst seviyelere devam etme imkanınızın olması. Nasıl ki ilkokulu bitirmeden ortaokula, ortaokulu bitirmeden liseye yazılamadığınız gibi, PPL eğitimi almadan da ticari pilot eğitimi alamıyorsunuz. UTEK olarak LAPL ve PPL ile sınırlı kalmayıp, ATPL yani Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı yetkisi almak için de çalışmalara başlayacağız. Ticari havacılığın gelişmesi, genel havacılık sektörünün de gelişeceği anlamına gelir. Üniversitede okuyan öğrencilerin bu eğitimi 4 yıl içerisinde hafta sonları tatillerde, sömestrlerde alma imkanı var. Bu gençler buraya müracaat ederek kendilerine özel programlar düzenleterek, PPL lisansına sahip olabilirler.”

Bursa'da yapılamayan bir işi yaparak, gençlere ve kent ekonomisine fayda sağlamayı hedeflediklerini açıklayan Tercanlıoğlu, “Yeni mezun pilot 20 bin TL maaşla işe başlıyor. Kaptan pilotun maaşı ise 50-60 bin TL dolayında. Kişiler bu kursları bitirip pilot olabilseler ekonomik gelir elde edebilecekler. Bursa'nın da çehresi değişecek. Hem ulusal hem de uluslararası olarak havacılık sektörü gelişiyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan araştırmaya göre, 2037 yılında havayolu yolcu sayısı yıllık 8,2 milyar kişiye ulaşarak iki katına çıkacak. Şu an 65,5 milyon olan havacılık sektörü çalışan sayısı 100 milyon kişiye ulaşacak. En büyük ihtiyaç da pilot. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 600-700 bin arası yeni pilot gerekiyor. Bunun çoğunluğu da bu coğrafyada gerekecek. Yani havacılığın merkezi de yavaş yavaş doğuya kayıyor. Özellikle yeni büyüyen pazarlar Çin, Hindistan, Uzak Asya'da çok fazla pilot ihtiyacı var. Türkiye de bundan etkileniyor. Yine IATA'ya göre şu anda en büyük 10 yolcu pazarı arasında bulunmayan Türkiye, 2036'ya gelindiğinde dünyanın en büyük 9'ncu havayolu pazarı olacak. Türkiye'nin pilot yetiştirme kapasitesi yıllık 500-600. Sadece THY 1000 pilot istiyor, yani en az 300 pilot yurt dışından gelecek. UTEK Uçuş Okulu, Bursa'da bir fikir olarak kuruldu ama büyük de bir ihtiyacı karşılayacak. En başta Bursa'da havacılığın temelleri atılmış oluyor. Bu okul, Bursa'nın hem gençliğine hem üniversite çevresine hem de ticaret alemine hitap ediyor" şeklinde konuştu.