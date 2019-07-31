İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleceğin sporcuları burada yetişiyor

Geleceğin sporcuları, Özel Teknoloji Fen Okulları farkıyla yetişiyor.


Kodlanan değil kodlayan bir gelecek sloganı ile Bursa'ya yeni bir eğitim anlayışı getiren Özel Teknoloji Fen Okulları, eğitim başarısının yanı sıra sportif ve sanatsal başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Gençlere ve çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Özel Teknoloji Fen Spor Okulu 2 Eylül 2019'da kapılarını açıyor.


Bursalı tüm öğrencilerin yararlanabileceği Spor Okulu'nda 5 farklı branşta uzman antrenörler gözetiminde temel eğitimler verilecek. 5-12 yaş çocuk grubu ve 12 yaş üzeri yetişkin grubunun katılım sağlayabileceği Spor Okuluna kayıtlar başladı. Futbol, basketbol, voleybol, jimnastik ve kort tenisi branşlarından yararlanabilecek olan öğrenciler hafta içi 2 gün gönül verdikleri branş için eğitim alabilecekler. Spora gönül vermiş tüm öğrencileri Spor Okulu'na beklediklerini dile getiren Okul Müdürü Müge Düşmez, “Kişinin sağlık ve sosyal anlamda toplumda yer almasını çocuklarımıza öğretmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için yaz-kış durmadan çalışıyoruz. Aramıza katılan öğrencilerinde bedensel zihinsel gelişimlerine, sosyal gelişimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.