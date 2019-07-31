Geleceğin sporcuları burada yetişiyor

Kodlanan değil kodlayan bir gelecek sloganı ile Bursa'ya yeni bir eğitim anlayışı getiren Özel Teknoloji Fen Okulları, eğitim başarısının yanı sıra sportif ve sanatsal başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Gençlere ve çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Özel Teknoloji Fen Spor Okulu 2 Eylül 2019'da kapılarını açıyor.

Bursalı tüm öğrencilerin yararlanabileceği Spor Okulu'nda 5 farklı branşta uzman antrenörler gözetiminde temel eğitimler verilecek. 5-12 yaş çocuk grubu ve 12 yaş üzeri yetişkin grubunun katılım sağlayabileceği Spor Okuluna kayıtlar başladı. Futbol, basketbol, voleybol, jimnastik ve kort tenisi branşlarından yararlanabilecek olan öğrenciler hafta içi 2 gün gönül verdikleri branş için eğitim alabilecekler. Spora gönül vermiş tüm öğrencileri Spor Okulu'na beklediklerini dile getiren Okul Müdürü Müge Düşmez, “Kişinin sağlık ve sosyal anlamda toplumda yer almasını çocuklarımıza öğretmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için yaz-kış durmadan çalışıyoruz. Aramıza katılan öğrencilerinde bedensel zihinsel gelişimlerine, sosyal gelişimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.