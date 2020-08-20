Geleceğin tasarımcıları bu yarışmada buluşuyor

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve İTÜ Çekirdek işbirliğiyle Otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikirlere yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması' için başvurular 18 Eylül'de sona eriyor.

2020 yılı “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” pandemi sebebiyle başvuru süreleri uzatılmıştı. ULUTEK Teknopark tarafından Türkiye çapında yapılan bilgilendirme neticesinde yarışmaya birçok başvuru yapılmıştı. Yarışma için son başvuru tarihi 18 Eylül olarak duyuruldu. 2012 yılından bu yana aralıksız düzenlenen yarışma kapsamında, layık görülen projelere para ödülü verilmesinin yanı sıra başarılı projelerin hayata geçirilebilmesi için sanayicilerle tanışma fırsatı sunuluyor. Yarışma, otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikri olan tüm girişimci ve girişimci adaylarının katılımına açık olarak düzenleniyor.

Yarışma hakkında bilgiler veren Ulutek Teknopark Genel Müdürü ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İrfan Karagöz, başvuruların https://www.otomotivingelecegi.com sitesi üzerinden alındığını hatırlattı. Prof.Dr. İrfan Karagöz, yarışmaya geleceklerine otomotiv ve tasarım sektörlerine katkı koymak isteyen bütün gençleri davet etti.