Geleceğin veteriner hekimleri Osmangazi'de

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek uygulamalı hayvan sağlığı ve bakımı eğitimi aldı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerini ağırladı. Barınağa gelen 16 öğrenci, yetkililerinden ‘Uygulamalı Veteriner Hekimlik ve Tedavi Yöntemleri' konusunda bilgi aldı. Geleceğin veteriner adayları, eğitim sonunda kısırlaştırma operasyonu yapılan bir köpeğin ameliyatına katılma fırsatı da buldu. Veteriner Hekim Hakan Tan eşliğinde gerçekleşen ameliyatı heyecanla takip eden öğrenciler, Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun'dan da barınak hakkında bilgiler aldı.

Öğrencileri ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, “Öğrencilerimiz, veteriner hekimlerimiz ile birlikte ameliyatlara katılarak mesleki bilgilerini yerinde gözlemliyorlar. Aynı zamanda uygulamalı eğitim alma imkanı bularak, barınağımızın tüm fırsatlarından yararlanıyor. Böylece geleceğin veteriner adaylarının yetişmesine katkı sunmuş oluyoruz” dedi.

Yetkililer, öğrencilere tedavi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunurken, öğrenciler de operasyon hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulma imkanı buldu.