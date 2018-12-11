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Geleceğin veteriner hekimlerine tavsiyeler

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ne katılarak, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında eğitim gören öğrencilere sokak hayvanları ve bakımı konularında bilgiler verdi.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri'ne katılarak, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında eğitim gören öğrencilere sokak hayvanları ve bakımı konularında bilgiler verdi.


Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, düzenlenen programda öğrencilere Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi hakkında bilgiler verdi. Barınağa getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının son derece sağlıklı ve steril ortamlarda karşılandığını ifade eden Özdemir, tesisteki birimler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.


Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, her yıl staj yapmaları için Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne öğrenci gönderiyor. Staja gelen öğrenciler, uygulamalı olarak eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Okulda edindikleri teorik bilgi veya uygulamaları, iş ortamında nasıl hayata geçirildiğini görme fırsatı bulan öğrenciler için staj dönemleri kariyerleri adına önemli bir basamak teşkil ediyor. Öğrencilerin kariyer planlamaları konusunda sorularını cevaplayan Özdemir, ileride veteriner hekim olmayı düşünen öğrencilere meslek hayatında edindiği tecrübeleri aktardı.

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