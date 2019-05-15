Gelecek ‘Bilgi Evleri' ile aydınlanıyor

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya değer katan vizyon projelerinden olan ve ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurulan Emek Bilgi Evi'nde öğrenciler, el becerilerini geliştiriyor.

‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz' sloganıyla hayata geçirilen Bilgi Evleri'nin dördüncüsü olan Emek Bilgi Evi, 60 öğrencisi ile eğitimlerine devam ediyor. Geri dönüşüm malzemelerinden elbise, ahşap boyama, rölyef gibi çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler, son olarak eğitmenleri Tuğba Arda eşliğinde çimentodan saksı çalışması gerçekleştirdi. El sanatlarının çocuklarda sosyal beceriyi geliştirdiğini ifade eden Arda, “Kursa katılan öğrencilerimize haftanın 2 günü keçe aksesuarları, kokulu taş yapımı gibi el sanatları eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız güzel vakit geçirmelerinin yanı sıra birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Onların hünerlerini görmek de bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri devam ettireceklerini söyledi.