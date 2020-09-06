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Gelecek endişesi koronayı unutturdu

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa’da da 2020 KPSS Lisans sınavına giren kişiler, erken saatlerde okulların önüne akın etti.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da 2020 KPSS Lisans sınavına giren kişiler, erken saatlerde okulların önüne akın etti. Sınava girecekler sınıflara tek tek ve gereken korona virüs önlemleriyle alınırken, dışarıda onları bekleyen yakınları ise salgın tehlikesini hiçe saydı.


Yapılan tüm ikaz ve alınan önlemlere rağmen vatandaşlar, kamu personeli olmak için geldikleri sınavda korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve yetkililerin her gün vaka sayılarının artmasına dikkat çekmesine rağmen, insanların 'bana bir şey olmaz' edasıyla kuralları çiğnemesi, pes dedirtti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'daki çeşitli okullarda da sınava girecek olan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yola koyuldu. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav için 9 gibi okul önünde bulunan aile yakınları da ayrılmayınca kalabalık her geçen dakika arttı. Araç trafiğinin bile durma noktasına geldiği okul önlerinde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması korona virüse davetiye çıkarttı.


Kimi vatandaş, önlem ve tedbirlere uyarak yakınını uzakta beklerken, kurallara uymayanlara sitem etti.

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