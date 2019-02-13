Gelecek nesiller kaliteli eğitimle şekillenecek

Başkan Alinur Aktaş, Fertur İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nun açılışına katıldı. Aktaş, kendisinin de bir imam hatip mezunu olduğunu söyleyerek, “İmam hatip okulları açıldıkları günden bu yana Türkiye'de büyük bir boşluğu doldurdu. Her okulumuz değerli ve önemli. Çünkü, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz bu okullarda yetişiyor” dedi.

Okullarda verilen eğitimin kalitesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Belediyelerimiz son yıllarda okullara ciddi destek veriyor. Eskiden bir okula bir tuğla vermeniz mümkün değildi” diyerek bundan dolayı yargılanan belediye başkanlarının dahi olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti sâyesinde artık belediyelerin okullara destek verebildiğine dikkat çeken Aktaş, “Şimdi belediyelerimiz, Millî Eğitim ve okullarla iş birliği içerisinde, otobüsünden salonuna, okullardaki fiziki şartların iyileştirilmesinden diğer eğitim materyallerine kadar pek çok yardımı yapmaya gayret ediyorlar” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, Millî Eğitim'de, okullarda ve belediyelerde yeterince bütçe olmamasına rağmen okullara olabildiğince destek verildiğini belirterek, “Burası özel okul ayarında güzel bir okul, mükemmel bir ortam var. Geldiğimden bu yana pırıl pırıl yüzler gördüm. Ancak önemli bir kısım da eğitimin kalitesi Öğrencilerimizin daha kaliteli yetişmeleri noktasında öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Sevgimizi, yüreğimizi, ilgimizi bu işe verirsek, bu okul, mahallede de Bursa'da da ışıl ışıl parlayacak” diye konuştu.

Okulun kalitesiyle Bursa'ya değer katacağını sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, öğretmenlerin, toplumların yetişmesinde önemli rol oynadığını, eğitim kurumlarına yapılan her desteğin yarınlara yapılmış birer yatırım olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime destek vermekten dolayı, gelecek adına mutlu olduklarını anlatan Başkan Aktaş, veliler ve hayırsever esnafın da desteğiyle hizmete açılan salonun, öğrencilerin yanı sıra mahalle halkına da hizmet vereceğini belirtti.

Başkan Aktaş, Okul Aile Birliği Başkanı Tahsin Yıldız'a plaket verdi, projeye katkı sağlayanları tebrik etti. Okul Müdürü Nuri Dursun Gültekin de Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime desteklerinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Osmangazi Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de açılışa katıldı.