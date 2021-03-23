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Gelecek nesillere yeşil bir çevre

Mustafakemalpaşa’da 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Mustafakemalpaşa'da 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.


Çocuklara orman sevgisi kazandırmak ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak maksadıyla tertip edilen fidan dikimineİbn-i Sînâ Özel Eğitim Meslek ve Uygulama Okulu ev sahipliği yaptı. Törene Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güler, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte öğretmen ve öğrenciler katıldı. Protokol mensupları öğrencilerle birlikte fidan dikti.Öğrenciler, okulun uygun yerlerine manolya ve çam gibi fidanları dikerek can suyu verdi.


Fidan dikim töreninde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan çeşitli armağanlar protokol tarafından öğrencilere hediye edildi.

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