Geleneksel el sanatlarına okullardan büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kent Konseyi tarafından tertiplenen ‘4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali'ni her gün yüzlerce öğrenci ziyaret ediyor.

Festival, 24 Nisan Çarşamba günü Merinos AKKM Fuar Alanı'nda kapılarını 4. kez açtı. Halk kültürümüzün eşsiz örneklerini teşkil eden el sanatlarımızı yaşatmayı hedefleyen festivale bu yıl Köstence, Bükreş (Romanya), Şumnu, Filibe (Bulgaristan), Prizren (Kosova), İşkodra (Arnavutluk) Gümülcine (Batı Trakya) ve Şeki (Azerbaycan) şehirlerinden gelen ustalar ayrı bir renk katıyor. Ahşap oyuncak yapımı, bakır tel işleme, baston yapımı, boynuz işçiliği, demircilik, geleneksel karadeniz çorabı, geleneksel Türk okçuluğu, kaatı' sanatı, kırkyama, tel kırma, tezhip, yemenicilik ve yorgan yapımı gibi 88 farklı sanat dalında 48 şehirden 124 sanatçıya ait binlerce eser sergileniyor.

4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali'ne ise okullar ilgi gösteriyor. Her gün yüzlerce öğrenci festivali ziyaret ederek geleneksel el sanatları hakkında ustalarından bilgiler alıyor. Ayrıca ‘Karagöz-Hacivat' ve ‘Kukla' gösterilerini izleyerek eğlenceli vakit geçiyor.