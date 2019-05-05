Geleneksel Kırgız Şenliği İznik'te gerçekleşti

Kırgız Cumhuriyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kırgız Şenlikleri bu yılda İznik'te gerçekleşti.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneğinin düzenlediği Geleneksel Kırgız Şenliği için İznik'e gelen Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Kuban Omuraliev ve Konsolos Zamanbek Rysaliev ile beraberindeki heyet ilk olarak İznik Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Burada heyeti Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşıladı. Geleneksel Kırgız Şenliğine davet için ziyarette bulunan Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Kuban Omuraliev ve Konsolos Zamanbek Rysaliev, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Kırgız Şenliğine verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu günde yapmış olduğumuz etkinliğe sizleri davet ediyoruz. Kırgız ve Türk halkları kardeş halklardır. Dinimiz bir Dilimiz birdir. Onun için ebedi dostluklarımız devam edecektir” dedi.

Misafirlerini belediye önünde karşılayan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Usta, "Sizleri burada görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tarihe baktığımızda aynı Kaderi paylaşmışız. Sizleri ilçemizde misafir etmek bizim için onur. Bizlerin köklerinde birliktelik var. Tarihte hep beraber olmuşuz. Bu dostluk ebediyen devam edecek. Sizlerin Kırgız şenliğine bizlerde katılmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından Kırgızlar Türbesine geçen heyet burada dualar ederek kurban kesti. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'ne geçen yaklaşık 300 kişilik Kırgız heyet burada Kırgız Şenliği için toplandı. Burada ki programda Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Kuban Omuraliev Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ve Kaymakam Bülent Bayraktar'a Kırgız kalpağı, ceketi ve kırbaçı hediye ederken, Başkan Usta ve Kaymakam Bayraktar da İznik Çinisi takdim etti.

Sahil kenarında bulunan İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kesilen kurbanlar pişirilerek, yöresel lezzetler misafirlere ikram edildi.