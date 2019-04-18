Geleneksel sanatlar festivalde buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği 4. Geleneksel El Sanatları Festivali, 24-28 Nisan tarihleri arasında Merinos AKKM'de kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çarşamba günü saat 14.30'da Merinos AKKM'de dördüncü kez düzenlenecek festivalin basın toplantısı sebebiyle Bursa Kent Konseyi Cam Salon'da gazetecilerle buluştu. İpek Yolu'nun son durağı olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi çarşı ve hanlarıyla bir sanatkarlar şehri olan Bursa'nın kültürüne sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Aktaş, şehrin kültür ve sanat değerlerini sadece Türk insanına değil dünyaya bırakılacak miras olarak gördüklerini söyledi. Mahalli sanat dallarını genç nesle aktarma projelerinde tarih ve kültür ile bütünleşen programlara imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, böylelikle dünün emaneti olan sanat dallarının yarınlara teslim edilmesini garanti altına aldıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın diğer özellikleri kadar kültürel zenginliğinin de ön plana çıkması noktasında pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Festivaller, sempozyumlar, paneller gibi faaliyetlerimiz bu şehrin sadece mimarî projelerle geleceğe taşınmayacağının ispatıdır.Bu yıl dördüncüsünü hizmete alacağımız geleneksel el sanatları festivali de önem verdiğimiz projelerden biri. Organizasyonda kültürümüzün eşsiz örneklerini teşkil eden ancak günümüz şartlarınabağlı olarak her geçen gün kaybolmaya yüz tutan sanatlarımızı yaşatma ve geleceğe taşıma hedefiyle yola çıktık” dedi.

Geleneksel el sanatları festivali ile bu yıl 6 misafir ülkenin yanında 48 şehirden 88 sanat dalında 124 sanatçının ağırlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Romanya, Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Batı Trakya ve Azerbaycan'dan gelen konuklarımızla ülkemizin dört bir yanından gelen sanatçılarımız bir kez daha Bursa'da buluşacak.Festival için fuar alanında 80 stant kurulacak.Festival kapsamında Karagöz kukla oyunları, kılıç kalkan gösterileri ve söyleşiler de olacak.88 farklı sanat dalında 2 binin üzerinde eser sanatseverlerle buluşacak.Festivalimize Kültür Bakanlığı da destek veriyor. Bakanlık listesine kayıtlı 40 sanatçının festivalimizde yer alması sağlandı.24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında bütün Bursalıları bu festivale bekliyoruz” diye konuştu.

Halk kültürünün eşsiz örneklerini teşkil eden ancak günümüz hayat şartlarına bağlı olarak kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmayı hedefleyen festivale Köstence, Bükreş (Romanya), Şumnu, Filibe (Bulgaristan), Prizren (Kosova), İşkodra (Arnavutluk) Gümülcine (Batı Trakya) ve Şeki'den (Azerbaycan) gelen ustalar ayrı bir renk katacak. Ahşap Oyuncak Yapımı, Bakır Tel İşleme, Baston Yapımı, Boynuz İşçiliği, Demircilik, Geleneksel Karadeniz Çorabı, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kat-I Sanatı, Kırkyama, Tel Kırma, Tezhip, Yemenicilik ve Yorgan Yapımı gibi 88 farklı sanat dalında 48 şehirden 124 sanatçıya ait binlerce eser, organizasyon çerçevesinde sergilenecek. Ayrıca kurulan sahnede Hacivat-Karagöz ve kukla gösterileri ile defileler ve sanatsal söyleşiler gerçekleştirilecek. Merinos AKKM Fuar Alanı'nda kurulacak stantlarda usta sanatçılar, gün boyu canlı performans düzenleyecek.