Gelin ile damattan bisikletli düğün konvoyu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaevine giren bisiklet tutkunu çiftin düğün konvoyu da bisikletlerden oluştu.

İnegöl'de Kadir ve Ömür Aktürk çiftinin bisikletli düğün konvoyu ilgi çekti. Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Dostum ve İnegöl Bisiklet Kulübünün destekleriyle İnegöl Belediye önünden başlayan bisikletli düğün konvoyu, Bankalar Caddesi ve AVM önünde son buldu. Bir mobilya firmasında çalışan damat Kadir Aktürk, "İnegöl bisikletiyle adından söz ettiren bir ilçemiz, bizde bir farkındalık oluşturmak için eşimle birlikte böyle bir düğün konvoyu düzenlemek istedik. Başkanım da bizlere destek oldu, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olacak" dedi.

Bisikleti sevdiğini söyleyen Aktürk'ün "Hobi olarak kullanıyorum" demesi üzerine araya giren gelin Ömür Aktürk ise, "Ne demek hobi ya beni bisiklet sayesinde tavladı. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnegöl'e hep misafir olarak gelip gidiyordum, artık burada yaşayacağım" diye konuştu.

Bu mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Alper Taban ise, yeni evlenen çifte mutluluklar dileyerek, "Bizim şehrimizde aslında bisiklet kullanıma müsait bir şehir. Hatta 1945 yılında ilk bisiklet ehliyeti ilçemizde verilmiş. Düğün konvoyu yapacağız, ben de kendilerine eşlik edeceğim. Heyecanlıyım, çok mutluyum. Çifti tebrik ediyorum, kutluyorum, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.