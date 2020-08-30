Gelin ve damat Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle İnegöl Atatürk Düşünce Derneği bir program düzenledi. Program esnasında yoldan geçen gelin ve damat, ellerindeki çiçeği Atatürk Anıtı'na bırakınca alkış yağmuruna tutuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kutlandı. Sabah yapılan programın ardından öğleden sonrada bazı parti ve dernek üyeleri de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp açıklamalarda bulundu. Atatürk Anıtı'ndaki program sırasında düğünleri olan Begüm ve Kubilay çifti Zafer Bayramı kutlamalarını görünce araçlarından inip kısa süreliğine katılım sağladı. Dünyaevine giren çift, anıta ellerindeki çiçeği bırakıp ayrıldı. Programa katılanlar genç çifte mutluluklar dileyerek, çifti alkış yağmuruna tuttular.